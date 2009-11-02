Страны ЕврАзЭС получили доступ на валютный рынок ММВБ

ММВБ со 2 ноября предоставляет доступ к торгам на единой сессии межбанковских валютных бирж банкам-резидентам государств-членов ЕврАзЭС.

Цель проекта - расширение круга участников торгов на ЕТС. Принять участие в торгах смогут государства, подписавшие 25 января 2006 года соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов ЕврАзЭС. Соглашение подписали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. Банки-резиденты государств-членов ЕврАзЭС будут иметь прямой доступ на валютный рынок ММВБ, то есть являться членами секции валютного рынка биржи и проводить операции на ЕТС путём заключения сделок с банком "Национальный клиринговый центр".

"Это важный шаг для банков этих стран, потому что позволяет им использовать преимущества выхода на наш высоколиквидный валютный рынок. Эти страны, имеют большой торговый оборот, и вообще в целом деловые контакты с Россией, естественно для них участие в торгах валютой на российских биржах чрезвычайно важно. Ну а для нас, как я уже сказал, это важно и с точки зрения привлечения новых участников, и с точки зрения того, что это первый шаг для нашего дальнейшего развития в этом направлении", - рассказал "Вестям" Игорь Марич, вице-президент ММВБ.