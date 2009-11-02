НБУ определит банки для рефинасирования под выпуск лекарств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обратиться к руководству Национального банка с просьбой в срочном порядке определить ряд банков, которые необходимо рефинансировать для того, чтобы затем эти банки смогли кредитовать украинских производителей лекарственных средств для разработки и выпуска лекарственных препаратов, в частности и против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе совещания с производителями лекарственных средств, в ответ на заявления некоторых из них о том, что для разработки и выпуска новых лекарственных препаратов не хватает оборотных средств.

«Я думаю, что я направлю сегодня главе Нацбанка специальное письмо, экстренное, чтобы обязательно были определены банки, которые могут быть рефинансированы и которые смогут кредитовать производителей, а также поставщиков лекарств», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Министерству финансов с просьбой оперативно подготовить такое письмо с тем, чтобы сегодня же после совещания можно было направить его главе Нацбанка.

«Я прошу, подготовьте такое письмо на СТЕЛЬМАХА, чтобы я сразу после совещания, где-то через час, подписала это письмо, и я сопровожу его еще и звонком», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.