НБУ сократил резидентам сроки на перевод валюты

Национальный банк Украины (НБУ) сократил резидентам срок действия лицензии на перевод валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешнего государственного займа Украины с 365 до 90 дней.

Это предусмотрено в переданном УНИАН постановлении правления Нацбанка №491 от 19 августа 2009 года (регистрация в Минюсте 26 октября т.г.), которым вносятся изменения в Положение о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешнего государственного займа Украины.

В документе Нацбанк определил, что основанием для отказа в выдаче или внесении изменений в лицензию может быть превышение более чем на 100 календарных дней срока между датой обращения к регулятору и датой погашения тех украинских бумаг, которые планирует приобрести резидент на основании лицензии. При этом возможность досрочного погашения (выкупа) учитываться не будет.

В Нацбанке поясняют, что документ принят «с целью снижения давления на платежный баланс, предотвращения непредсказуемого расходования золотовалютных резервов и понижения курса национальной валюты в связи с досрочным выходом иностранных инвестиций».

Постановление вступит в силу со дня его официальной публикации (на сегодняшний день еще не опубликовано).

Справка УНИАН. Ближайшее погашение Украиной обязательств по своим внешним облигациям должно произойти 19 декабря 2010 года. Это дата погашения бумаг, выпущенных в декабре 2006 года на общую сумму 35,1 млрд. японских иен. Кроме того, 4 марта 2011 года завершается срок обращения семилетних еврооблигаций Украины на сумму 0,6 млрд. долл.