Ющенко остановил ряд постановлений КМУ по уплате налогов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие ряда постановлений правительства, касающихся порядка уплаты предпринимателями налогов.

Об этом говорится в указе главы государства на его официальном сайте.

Президент напомнил, что Кабинетом Министров Украины 5 марта 2009 года издано постановление №236 «О разъяснении особенностей применения отдельных норм Указа Президента Украины от 3 июля 1998 г. №727 для физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность за пределами Украины, в условиях мирового финансово-экономического кризиса», в которое постановлением Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2009 года №454 были внесены изменения. Постановлением от 5 марта 2009 года №236 определен порядок уплаты налога и взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-предпринимателями, которые являются гражданами Украины, осуществляют предпринимательскую деятельность за пределами Украины без привлечения к ней наемных работников и членов семьи, в том числе по договорам гражданско-правового характера, и в которых доход за календарный год не превышает 500 тыс. грн.

Также Кабинетом министров Украины 14 апреля 2009 года издано постановление №366 «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения». Названным постановлением предусмотрено, что физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения (фиксированный налог, единый налог), и члены семей отмеченных лиц, которые принимают участие в осуществлении такими субъектами предпринимательской деятельности и не находятся с ними в трудовых отношениях, платят страховые взносы в порядке, определенном законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (абзац первый пункта 1). В то же время Кабинет Министров Украины установил, что сумма страхового взноса определяется самостоятельно физическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности как для себя, так и отмеченных членов его семьи, и с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна составлять не менее одного минимального размера страхового взноса за каждое лицо и не более одного размера страхового взноса, исчисленного в пределах максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, облагаемого налогом дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которой платятся страховые взносы (абзацы второй и третий пункта 1). Пенсионному фонду Украины поручено предоставлять разъяснения по применению этого постановления (пункт 2).

Постановлением от 21 мая 2009 года №505 «О порядке уплаты и зачисления сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, уплаченных физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения» Кабинет Министров Украины установил порядок уплаты и зачисления сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, уплаченных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года №366 физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения (фиксированный налог, единый налог).

В.ЮЩЕНКО считает, что определение актами Кабинета Министров порядка уплаты единого налога и взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами - предпринимателями, которые являются гражданами Украины и осуществляют предпринимательскую деятельность за пределами Украины, а также установление размеров страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование для физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения, порядок уплаты и зачисления сумм таких взносов не соответствует Конституции Украины, согласно которой каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом (часть первая статьи 67); система налогообложения, налоги и сборы устанавливаются законом (пункт 1 части второй статьи 92); основы социальной защиты определяются исключительно законами Украины (пункт 6 части первой статьи 92), а следовательно, не соответствует и конституционным предписаниям, по которым единственным органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная Рада Украины, к исключительным полномочиям которой принадлежит принятие законов (статья 75, пункт 3 части первой статьи 85, статья 91).

Таким образом, по мнению Президента, Кабмин, издав названные постановления, нарушил также нормы Основного Закона государства, по которым Конституция Украины имеет высшую юридическую силу.

С учетом этого Президент решил остановить действие:

постановления Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года №236 «О разъяснении особенностей применения отдельных норм Указа Президента Украины от 3 июля в 1998 г. №727 для физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность за пределами Украины, в условиях мирового финансово-экономического кризиса»;

постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года №366 «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения»;

постановления Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2009 года №454 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 марта в 2009 г. №236»;

постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2009 года №505 «О порядке уплаты и зачисления сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, уплаченных физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения».