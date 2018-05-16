Экономика Украины подымается, независимо от траншей МВФ…

Международное рейтинговое агентство S&P изменило суверенный рейтинг Украины с «позитивного» на «стабильный», в то же время подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги страны: по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте - на уровне «В-/С». Также подтвержден рейтинг по национальной шкале - на уровне «uaBBB».

Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch не ухудшило суверенный рейтинг Украины, но высказало мнение, что не предвидит улучшения ситуации в стране.

Во многом действия международных рейтинговых агентств были вызваны опасениями, что после подписания Президентом закона о повышении соцстандартов, у Украины возникнут проблемы с получением четвертого транша МВФ. Нисколько не уменьшая роль международных рейтинговых агентств, все же напрашивается вопрос, не слишком ли они однобоко оценивают экономику Украины. Складывается впечатление, что рейтинг страны напрямую зависит от кредита Международного валютного фонда, при этом вне поля зрения остается тот факт, что сам по себе рост долга государства вряд ли можно трактовать как положительную тенденцию. Украина уже одолжила у Фонда около 10 млрд. долл. и увеличение долговой нагрузки не может являться положительным фактором. С одной стороны, кредиты МВФ - «дешевая» валюта, а с другой стороны, займы в любом случае надо возвращать и опять-таки в валюте. Кроме того, именно «дешевизна помощи» МВФ во многом стимулирует иждивенческие настроения, когда все проблемы на валютном рынке и варианты их решения сводятся к тому, получит ли страна очередной транш…

Не все так плохо...

Кризис ударил по Украине особенно сильно, что в принципе и прогнозировалось. После бурного роста в 2002-2008 годах наша экономика «перестаралась» создавать различные «пузыри»: строительный, кредитный, депозитный, потребительский, девелоперский и т.д. В этой связи стоит отметить еще ряд наблюдений.

Согласно информации НБУ, по итогам третьего квартала 2009 года рост ВВП составил 3,7%, по сравнению со вторым кварталом текущего года. Хотя падение по итогам девяти месяцев - на уровне 15,2%. Столь высокое падение во многом является следствием краха «ипотечного бума», т.к. валовый внутренний продукт рос за счет стоимости строительства и недвижимости, а также уменьшения объемов экспорта. Но если для Украины показатель ВВП является универсальным, то для оценки реальной ситуации полезно обратить внимание на отдельные факты. На конец октября т.г. Украина продала на экспорт зерно в объеме 8,5 млн. тонн, в планах до конца года - 10 млн. тонн. В целом, за девять месяцев 2009 года падение экспорта продукции АПК составило всего 33%, по сравнению с прошлым годом. Вот и выходит, что благодаря возросшему спросу на украинские продукты питания, в условиях кризиса мы можем заполучить валюту из-за рубежа.

И еще один момент. Экспорт украинской металлопродукции упал почти вдвое. С одной стороны, проблему создали высокие цены на природный газ, с другой - падение спроса на металл в мире. Но в то же время, по итогам сентября т.г. в Украине выплавка стали выросла на 4%, до 2,58 млн. т, а объем экспорта слябов увеличился на 19%, по сравнению с августом. Метпредприятия нашей страны в январе-августе поставили в Китайскую Народную Республику 1,7 млн. тонн металлопроката, в то время как за аналогичный период прошлого года экспорт в эту страну не осуществлялся вообще. Малыми перебежками мы достигаем цели.

Что касается финансового рынка, то по итогам октября 2009 года спрос на валюту сократился на 35%. За третий квартал объем межбанковского кредитования в Украине вырос на 37,2%, по сравнению с предыдущим кварталом текущего года. Курс гривни стабилизировался в диапазоне 8-8,2 грн./долл.

Как результат - ошибочно считать, что ничего положительного не происходит в украинской экономике, но еще более ошибочно надеяться на очередной транш МВФ как на панацею от всех проблем…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)