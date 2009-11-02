Кабмин намерен пересмотреть макропоказатели бюджета-2010

Правительство Украины намерено пересмотреть макропоказатели Госбюджета на 2010 год по результатам экономических показателей третьего квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«По итогам третьего квартала до конца этой недели Госкомстат должен будет предоставить предварительные результаты. На основе анализа итогов третьего квартала мы будем вносить соответствующие изменения макропоказателей, и, думаю, что в другие показатели Госбюджета на 2010 год», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины 15 сентября т.г. был зарегистрирован разработанный правительством проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Документом предлагается определить доходы Государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн.

Расходы Госбюджета предполагается установить на уровне 324,272 млрд. грн.

Доходы Сводного бюджета на 2010 год установлены на уровне 359,4 млрд. грн. (30,5% ВВП).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.