Ющенко внес в ВР проект изменений в бюджет-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и определил его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, законопроект направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных лиц - до 573 грн. В связи с этим возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 1100 млн. грн. и выплату социальной помощи в сумме 100 млн. грн.

Проектом Закона предлагается:

- определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе «Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий» на сумму 1100 млн. грн.;

- увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

Увеличение расходов по этим бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанную цель.

Принятие закона позволит обеспечить выплату пенсий и социальной помощи в повышенном размере, улучшить уровень жизни социально незащищенных слоев населения, уменьшить уровень бедности среди пенсионеров, отмечает Президент.

Законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.