Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0930/8,1255, к 12:00 цены выросли до 8,1250/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 8,1640/8,1820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2772/0,2784, к 12:00 цены поднялись до 0,2785/0,2795. К закрытию цены достигли уровня 0,2793/0,2803. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1624 (+0,1124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4795. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,9530/12,0400, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0110/12,0280. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на значениях 12,0515/12,0870.