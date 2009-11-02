Эксперт: МВФ может перенести 4-й транш на следующий год

Подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов может привести к переносу сроков получения четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) на следующий год.

Такое мнение высказал УНИАН эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что сегодня многие украинские политики несколько искажают позицию МВФ в вопросе повышения социальных стандартов. «МВФ не выступает против повышения минимальных зарплат, но для этого должны быть источники финансирования», – подчеркнул А.ЖОЛУДЬ.

Также он отметил, что утвержденное Президентом повышение социальных стандартов, кроме увеличение дефицита государственного бюджета, несет также угрозу для местных бюджетов. В частности, это приведет к снижению поступлений, которые получают местные бюджеты по налогу с доходов физических лиц, в связи с увеличением суммы льгот по данному налогу, размер которых привязан к величине минимальной зарплаты.

«Это уменьшение на фоне кризиса и на фоне того, что сейчас и так тяжело сводить концы с концами, станет дополнительным ударом по местным бюджетам. При этом какой-либо помощи от госбюджета тоже ожидать не приходится, так как у него куча своих проблем», – сказал эксперт.

По его мнению, если Кабмин «не найдет какую-нибудь зацепку, чтобы обойти этот закон и не повышать сейчас соцстандарты», то, скорее всего, речь будет идти о переносе сроков получения Украиной очередного транша кредита МВФ на следующий год. «Пока я не вижу иного способа финансировать (покрывать – УНИАН) падение доходов местных бюджетов и увеличение расходов как центрального, так и местных бюджетов, кроме как ростом дефицита. В таком случае есть очень большая вероятность, что МВФ не выдаст своевременно четвертый транш, возможно, его перенесут до «после выборов». То есть вопрос, когда он будет предоставлен, остается открытым, но при сложившихся условиях сейчас Украина его не получит», – считает А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября т.г. было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

30 октября 2009 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».