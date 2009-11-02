Эксперт: дефицит бюджета может обесценить гривню

Увеличивающийся дефицит государственного бюджета Украины может привести к увеличению инфляции и девальвации гривни.

Такой прогноз озвучил в комментарии для УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, на курс доллара к гривне в сторону роста курса может повлиять также недавно принятый парламентом и подписанный в пятницу Президентом закон о повышении минимальной заработной платы. В ближайшем будущем предполагается стабилизация курса доллара к гривне с небольшой коррекцией вверх. считает эксперт.

Как отметил И.ДАВИДЕНКО, в течение прошедшей недели курс доллара к гривне продолжил свое постепенное падение с уровня 8,14/8,17 в понедельник до уровня 8,11/8,13 гривни за 1 доллар пятницу. Падение курса доллара за указанный период, по мнению эксперта, было связано с концом месяца. Он объяснил, что это предполагает увеличение платежей в бюджет налогов, оплату за потребленный газ, что в свою очередь приводит к увеличению продажи валюты на рынке, а также с участием банков и других финансовых институтов в аукционах Минфина по размещению ОВГЗ.

Эксперт напомнил, что в течение прошлой недели Минфином было продано бумаг на сумму около 1,25 миллиарда гривень, доходность достигла 29,5% на шестимесячные бумаги. Вполне естественно, что это могло сказаться на курсе доллара к гривне, считает он.