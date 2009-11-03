Золото на мировых площадках дорожает

Цена на золото в понедельник 2 ноября выросла благодаря положительным экономическим данным из США, Китая и Европы, которые оказали давление на доллар, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1,3% на отметке $1054 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до 1062,40 за унцию.

Серебро подорожало на 1,2% до $16,44 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на $0,01 на отметке $2,94 за фунт.