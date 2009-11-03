Лондон стал финансовой столицей мира, потеснив с верхней ступеньки экономического пьедестала Нью-Йорк. Об этом пишет американский еженедельник BusinessWeek со ссылкой на последнее исследование базирующегося в Давосе /Швейцария/ Всемирного экономического форума /ВЭФ/, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Распределяя по списку 55 стран, ВЭФ учитывал свыше 120 показателей, в том числе степень благоприятствования делового климата, размер фондовых рынков, развитость технологической инфраструктуры, человеческий капитал, доступность потребительского и коммерческого кредита.

Несмотря на экономические невзгоды, Великобритания заняла в списке первое место, оттеснив США сразу на третью ступеньку. На второе место неожиданно вышла Австралия, поднявшись сразу на девять мест по сравнению с прошлым годом. Исследователи ВЭФ воздали должное финансовой стабильности Зеленого континента, а также низкому государственному долгу и легкости получения потребительских кредитов.

Другой неожиданностью стало то, что ведущие европейские промышленные державы Франция и Германия не попали в "десятку" наиболее благополучных в финансовом отношении стран, оказавшись оттесненными на 11-е и 12-е места соответственно. По мнению авторов исследования, их финансовые системы в силу своего размера и глобального характера оказались в большей степени, чем другие уязвимы перед воздействием глобального спада.

Места Парижа и Лондона в высшей экономической табели о рангах не преминули занять другие державы. Наиболее заметного прогресса добились Сингапур, переместившийся с 10 на 4-е место, и Гонконг, перешедший с 8 на 5-ю позицию. Следующие места в "десятке" заняли Канада /6/, Швейцария /7/, Голландия /8/, Япония /9/ и Дания /10/.

Китай оказался на 26-м месте, Россия - на 40-м. Из других бывших республик СССР в список наиболее продвинутых в экономическом отношении держав попали лишь Казахстан /47/ и Украина /53/.