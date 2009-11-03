Центробанк Австралии вновь поднял процентную ставку
09:50, 03 ноября 2009Финансы
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На фоне восстановления экономики
Австралия повысила ключевую процентную ставку на четверть процента второй месяц подряд, сообщает агентство Bloomberg. Как и предсказывали большинство аналитиков, ставка выросла до 3,5%, говорится в сообщении Резервного банка. Австралия стала первой развитой страной, которая дважды в этом году повысила ключевую ставку на фоне признаков восстановления экономики, сообщает «Газета.Ru».
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