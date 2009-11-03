Центробанк Австралии вновь поднял процентную ставку

Австралия повысила ключевую процентную ставку на четверть процента второй месяц подряд, сообщает агентство Bloomberg. Как и предсказывали большинство аналитиков, ставка выросла до 3,5%, говорится в сообщении Резервного банка. Австралия стала первой развитой страной, которая дважды в этом году повысила ключевую ставку на фоне признаков восстановления экономики, сообщает «Газета.Ru».