Межбанк: Торги по доллару открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1890/8,2215 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2796/0,2808, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0770/12,1265. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,4753/55 (понедельник - 1,4774/76).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.