Дефицит бюджета не опустит доходность ОВГЗ ниже 20%

Существенный дефицит Государственного бюджета не даст доходности размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) опуститься ниже 20% годовых до конца 2009 года.

Такую точку зрения озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Таким образом, аналитик рекомендует инвесторам не отказываться от подачи спекулятивных заявок с доходностью на уровне 25%-27%.

Он прогнозирует, что спрос на ОВГЗ на сегодняшнем аукционе будет умеренным. На фоне желания правительства сократить ставки после прохождения пика рефинансирования, привлекательность ОВГЗ должна снизиться, допускает аналитик.

По мнению С.ФУРСЫ, объемы сегодняшнего размещения не должны превысить 500 млн. грн., а доходность снизится по всей кривой. Он ожидает, что на коротком конце кривой ставки вернутся на уровень ниже 23% годовых в следующие 2-3 недели.

Аналитик считает, что существенному снижению ставок на аукционе может воспрепятствовать необходимость срочно привлечь средства для финансирования борьбы с калифорнийским гриппом.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство финансов Украины проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ.

Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн., без учета бумаг, выпущенных правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.