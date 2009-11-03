Межбанк: к 12:00 котировки по доллару 8,22/8,26 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1890/8,2215, к 12:00 цены выросли – 8,2270/8,2615 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2796/0,2808, к 12:00 цены поднялись - 0,2810/23. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 29,2574 (+0,0624).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4753/55, а к 12:00 упали 1,4696/98. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,0770/12,1265, к 12:00 цены ушли вверх 12,1060/12,1425.