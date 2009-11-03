Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги «Проминвестбанка». Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Moody`s повысило долгосрочный рейтинг ПИБа по депозитам в национальной валюте с Саа2 до B2 и в иностранной валюте с Саа2 до B3, рейтинг по национальной шкале с B3.ua до A2.ua и рейтинг финансовой устойчивости с Е до E+.

Также сообщается, что прогноз рейтинга по депозитам в национальной валюте и рейтингу финансовой устойчивости – «Стабильный», прогноз рейтинга по депозитам в иностранной валюте – «Негативный», а рейтинг по национальной шкале не имеет установленного прогноза.

Повышение рейтингов в Moody`s объясняют поддержкой, которую ПИБ получил со стороны его главного акционера - российского Внешэкономбанка.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 24,582 млрд. грн., обязательства - 28,477 млрд. грн., собственный капитал - 2,326 млрд. грн.

Убыток банка по итогам января-сентября 2009 г. составил 1,319 млрд. гривень.

Уставный капитал банка по состоянию на 22 октября 2009 года составлял 5,3 млрд. грн. Соответственно, на эту же дату крупнейшим акционером банка являлась государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) с долей в уставном капитале "Проминвестбанка" 93,84%.