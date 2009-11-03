Япония предоставит Афганистану помощь на 45 млн долл

Япония в течение ближайших пяти лет предоставит Афганистану помощь на общую сумму 4 млрд иен /около 45 млн долл/. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Указанные средства, выделение которых начнется в 2010 финансовом году, призваны отчасти компенсировать отказ Японии, с 15 января 2010 г, от дальнейшей поддержки операций международных антитеррористических сил в этой стране, о чем ранее официально объявил премьер-министр Юкио Хатояма.

Япония будет финансировать программу адаптации к мирной жизни для сложивших оружие бойцов-талибов, развитие сельского хозяйства Афганистана, включая постройку плотин и ирригационных сооружений, а также проект строительства нового города к северу от Кабула с особым вниманием к созданию современной инфраструктуры.

Авторы плана рассчитывают на то, что выведение афганской экономики из кризиса и спасение населения страны от нищеты и нестабильности хотя бы частично лишит движение "Талибан" потенциальной социальной базы.

Япония также готова взять на себя выплату жалования 80 тыс афганских полицейских и направить в страну необходимое количество специалистов, прежде всего в области образования, для расширения и улучшения работы на местах.

Вместе с тем японское правительство, как сообщают источники в политических кругах, не проявляет энтузиазма относительно перспектив отправки в Афганистан личного состава сил самообороны, хотя такая возможность рассматривается военным министерством. Против этого принципиально выступают социал-демократы - младший партнер правящей Демократической партии по правительственной коалиции.