Межбанк: доллар продолжает рост

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1890/8,2215, к 12:00 цены выросли до 8,2270/8,2615. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,2315/8,2535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2796/0,2808, к 12:00 цены поднялись до 0,2810/0,2823. К закрытию цены снизились - 0,2800/0,2810. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4452(+0,2502).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4753/1,4755, а к 15:10 упали до 1,4655/1,4657. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0770/12,1265, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1060/12,1425. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,0430/12,0760.