Запретить выезд за границу должникам банков могут только суд или прокуратура
Нацбанк поясняет...
Запрет на выезд за границу граждан, имеющих невыполненные обязательства перед банками, вводится только решением суда или постановлением прокурора.
Об этом говорится в письме Национального банка Украины (№ 49-012/2687-20491 от 3 ноября) коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.
Так, НБУ в связи с обращением администрации Государственной пограничной службы Украины относительно выполнения пункта 2 Указа Президента Украины от 8 октября 2009 года № 813/2009 «О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе» в части временного отказа в выезде за границу гражданам Украины, которые имеют невыполненные кредитные обязательства, отмечает, что согласно действующему законодательству временное ограничение граждан Украины в праве выезда за границу в случае невыполнения ими кредитных обязательств осуществляется по решению суда или постановлением прокурора, принятым на основании статьи 98-1 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В то же время Нацбанк обращает внимание, что согласно статье 2 Закона Украины “Об исполнительном производстве” принудительное выполнение решений в Украине, в частности судебных решений, относится к компетенции Государственной исполнительной службы.
При этом НБУ сообщает, что на сегодня определен порядок взаимодействия органов Государственной исполнительной службы и Государственной пограничной службы в части выполнения судебных решений о временном ограничении должников банков в праве выезда за пределы Украины.
Так, государственный исполнитель не позже следующего дня после поступления постановления суда о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины до выполнения своих обязательств направляет засвидетельствованную судом копию этого постановления для выполнения в администрацию Госпогранслужбы, которая не позже следующего дня после поступления указанного постановления суда принимает его к исполнению, о чем извещает письмом соответствующий орган Государственной исполнительной службы.
В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, имеющего невыполненные кредитные обязательства перед банком, и вынесения прокурором постановления о запрете такому лицу выезжать за пределы Украины до окончания досудебного расследования, органы Госпогранслужбы на основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса обязаны обеспечить выполнение такого постановления.