"Райффайзен Банк Аваль" намерен привлечь 105 млн. долл. субдолга

"Райффайзен Банк Аваль" (Киев) намерен привлечь у Международной финансовой корпорации (IFC) 105 млн. долл. на условиях субординированного долга.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте IFC.

Вопрос о предоставлении средств будет рассмотрен руководством IFC 3 декабря 2009 года.

Средства планируется направить на укрепление капитала "Райффайзен Банка Аваль" в период экономического кризиса в Украине.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября составили 60,236 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 50,844 млрд. грн., обязательства – 54,279 млрд. грн., уставный капитал - 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 5,957 млрд. грн.

Банк закончил январь-сентябрь 2009 года с убытком 1,6 млрд. грн., 2008 год – с прибылью 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.