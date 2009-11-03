Отмена спецаукционов по продаже валюты нецелесообразна

Отмена в Украине специальных аукционов по продаже валюты населению для проведения выплат по валютным кредитам на сегодня нецелесообразна.

Такое мнение высказал УНИАН эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Если мы говорим о продаже валюты населению для погашения займов физических лиц, то я считаю, что это не целесообразно. Те суммы, которые ежемесячно продаются, они не настолько велики, чтобы быть критичными для резервов НБУ, в тоже время это уменьшает панику на рынке и не создает резких колебаний курса к моменту, когда нужно производить выплату по долгам», - отметил эксперт.

А.ЖОЛУДЬ подчеркнул, что спецаукционы зарекомендовали себя как хороший инструмент борьбы с паникой на валютном рынке, даже несмотря на то, что «в этом механизме существует некоторая коррупционная составляющая со стороны сотрудников банков» в части возможности покупки валюты по более низкому по сравнению с обменниками курсу.

«Я считаю, что, в основном, данный механизм достаточно неплохо уменьшает панику на рынке, которая сейчас может быть из-за неопределенности», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.

По данным НБУ, в октябре состоялось девять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (140,7 млн. долл. США), швейцарские франки (4,0 млн. франков) и евро (1,1 млн. евро).