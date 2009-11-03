Ющенко поручил выделить местным бюджетам достаточно средств

Местные бюджеты должны получить достаточно средств для борьбы с эпидемией.

Об этом, как напоминает главная служба информационной политики Секретариата Президента, говорится в Указе Президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине», подписанному Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 31 октября этого года.

В Указе констатируется, что ненадлежащее финансирование противоэпидемических мероприятий, в частности из местных бюджетов, может привести к дальнейшему осложнению эпидемической ситуации.

Соответственно Указом предусмотрено обязать Кабинет министров Украины «обеспечить неуклонное соблюдение бюджетной дисциплины при осуществлении расчетов с местными бюджетами, а также своевременное выполнение платежных поручений местных бюджетов и распорядителей средств таких бюджетов».

Кабинет министров также должен принять меры по введению материального поощрения медицинских работников, работающих в регионах с усложненной эпидемической ситуацией.

В документе также предложено Генеральной прокуратуре Украины «активизировать работу» по надзору за соблюдением законов, связанных с обеспечением санитарного и эпидемического благополучия населения, о защите населения от инфекционных болезней.