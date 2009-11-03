Ющенко поручил усилить борьбу с недобросовестными заемщиками
Меры по возврату кредитов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил усилить эффективность мер по возвращению кредитов недобросовестными заемщиками.
Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.
Согласно сообщению, сегодня Президент провел встречу с руководством Национального банка, правоохранительных и судебных органов, временными администраторами "Укрпромбанка" и банка «Надра».
Основной темой встречи стала ситуация в проблемных системных банках и состояние выполнения Указа Президента Украины «О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе» от 8 октября 2009 года.
С момента принятия соответствующего Указа Президента проблемными заемщиками этих двух банков было погашено просроченной кредитной задолженности в сумме более 170,0 млн. гривен, что дало возможность обеспечить выплату депозитов почти 41,1 тыс. гражданам. Кроме того, по результатам проведенной работы в соответствии с данным Указом Президента временными администраторами достигнуты договоренности с заемщиками о реализации залогового имущества почти на 1,7 млрд. гривен.
Глава государства поручил участникам совещания усилить эффективность предусмотренных Указом финансовых, правоохранительных, законодательных шагов с целью возврата кредитов недобросовестными заемщиками.
В первую очередь В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание главы Национального банка на необходимости создания полноценного реестра недобросовестных заемщиков с целью сокращения рисков других банков во время обслуживания кредитной задолженности таких заемщиков. Президент отметил, что резервы по кредитам этих недобросовестных заемщиков в других банках должны формироваться в размере 100% суммы кредита.
Также глава государства дал поручение принять дополнительные меры с тем, чтобы сделать невозможным участие недобросовестных заемщиков в закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.
Генеральной прокуратуре Президент поручил повысить активность рабочей группы по выработке мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков банков. Во исполнение Указа генеральный прокурор поручил прокурорам областей взять под личный контроль рассмотрение обращений администрации банков «Надра» и "Укрпромбанка", обеспечив всестороннее реагирование на факты нарушений, изложенные в них. Также прокурорам направлен перечень недобросовестных заемщиков названных банков, по которым сегодня проводятся проверки.
По информации Генеральной прокуратуры, которая была представлена во время встречи, органами прокуратуры возбуждено свыше тысячи уголовных дел в банковской сфере. Также прокуратурой было отменено 236 незаконных постановлений об отказе в открытии уголовного дела. Уже расследовано и направлено в суд 685 уголовных дел этой категории. Также для устранения нарушений в банковской системе прокурорами внесено свыше 300 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых 133 должностных лица привлечены к ответственности, возмещены 31,3 млн. гривен.
Во исполнение Указа Президента в Генпрокуратуре создана рабочая группа во главе с заместителем генерального прокурора Татьяной КОРНЯКОВОЙ в составе работников ведомства, ответственных должностных лиц НБУ, Государственной налоговой администрации, Службы безопасности Украины, МВД, Минюста, вице-президента банка «Надра» и советника временного администратора ООО «Укрпромбанк».
Также генеральный прокурор заявил о взятии дел, в которых затрагиваются интересы вкладчиков проблемных системных банков, на особый контроль.
Правоохранительным и судебным органам, Государственной пограничной службе Президент поручил усилить координацию работы с проблемными заемщиками. В первую очередь речь идет о временном ограничении недобросовестных заемщиков в праве выезда за границу и обеспечении необходимого правового обоснования этих действий.
Было также согласовано, что при открытии исполнительного производства по отношению к заемщику проблемного системного банка государственный исполнитель будет в обязательном порядке обращаться в суд с целью запрещения выезда за границу такого заемщика.
В то же время Президент поручил информировать заемщиков об имеющихся основаниях для ограничения их выезда за границу с целью предоставить таким заемщикам возможность решить их проблемные вопросы, а не информировать их о таком решении при пересечении границы.
Глава государства также дал поручение разработать проект изменений в законодательстве с целью усилить правовые возможности для привлечения к ответственности недобросовестных клиентов банков.
Эти изменения, в частности, должны предусматривать введение ограничений для заемщиков по распоряжению собственным имуществом или средствами в случае злостного уклонения от выполнения обязательств перед банком, поскольку именно от действий таких клиентов страдает рядовой гражданин, доверивший свои сбережения банковской системе.