Эксперт: Ющенко прав в вопросе платежей в Пенсионный фонд

У Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО есть все основания для приостановки действия постановления Кабинета министров по дополнительным платежам предпринимателей в Пенсионный фонд.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Экономист аргументирует свою точку зрения тем, что изменения по налогам и отчислениям в социальные фонды являются исключительной прерогативой Верховной Рады.

В любом случае, считает А.БЛИНОВ, механизмы контроля за соблюдением таких платежей очень слабы, и предприниматели просто избегают доплат. Несколько лет назад в Украине уже была подобная инициатива, и ее результаты подтверждают это, подчеркнул экономист. Поэтому он полагает, что решение Президента по приостановке постановления не повлияет сильно на финансы Пенсионного фонда.

По мнению экономиста, В.ЮЩЕНКО повышает вероятность того, что четвертый транш Международного валютного фонда, который правительство намерено потратить на бюджетные потребности, будет отложен. Данное решение, принятое сразу после подписания закона о социальных стандартах, является продолжением общей стратегии Президента по ограничению Кабмина в средствах накануне президентских выборов, считает А.БЛИНОВ. Он напомнил, что постановление № 366 было принято в рамках обязательств Кабмина перед МВФ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие ряда постановлений правительства, касающихся порядка уплаты предпринимателями налогов, среди которых постановление от 14 апреля 2009 года №366 «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения».

Данным постановлением Кабмина предусмотрено, что физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения (фиксированный налог, единый налог), и члены семей указанных лиц, которые принимают участие в осуществлении такими субъектами предпринимательской деятельности и не находятся с ними в трудовых отношениях, платят страховые взносы в порядке, определенном Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (абзац первый пункта 1). В то же время Кабмин установил, что сумма страхового взноса определяется самостоятельно физическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности как для себя, так и указанных членов его семьи, и с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна составлять не менее одного минимального размера страхового взноса за каждое лицо и не более одного размера страхового взноса, исчисленного в пределах максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, облагаемого налогом дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которой платятся страховые взносы (абзацы второй и третий пункта 1).