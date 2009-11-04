ВБ выделил Киргизии кредит в 36,35 млн. долл.

Всемирный банк (ВБ) утвердил во вторник, 3 ноября, ряд займов для Киргизии. Так, одобрен проект модернизации автомобильной трассы Ош-Баткен-Исфана. На эти цели ВБ выделяет в качестве займа и гранта в общей сложности $25 млн. Кроме того, $8 млн в качестве дополнительного финансирования предоставляется на поддержку различных инвестиционных проектов, направленных на развитие сельской местности республики.

$1 млн в качестве гранта Глобального экологического фонда Бишкеку ассигнуется на поддержку заповедных зон в районе горной системы Тянь- Шань. В рамках этого же проекта грант в размере $2,35 млн на аналогичные цели предоставляется Казахстану.

Как отметила пресс-служба ВБ, Киргизия имеет доступ к кредитным ресурсам организации на «чрезвычайно льготных условиях». Займы ВБ предоставляются республике на беспроцентной основе сроком на 40 лет с 10-летним периодом отсрочки по платежам. Всего к настоящему времени Бишкек получил от ВБ более $857 млн., передает ИТАР-ТАСС.