Чистая прибыль Societe Generale в III квартале выросла

Чистая прибыль второго по капитализации французского банка Societe Generale в III квартале выросла более чем в 2 раза и составила 426 млн. евро. При этом в III квартале 2008 г., как говорится в пресс-релизе банка, Societe Generale получил прибыль в 183 млн. евро, сообщает k2kapital.

Выручка Societe Generale в III квартале увеличилась на 15% - до 5,9 млрд. евро с 5,11 млрд. евро, зафиксированных годом ранее.

Рост финансовых показателей Societe Generale связывает, главным образом, с прибыльностью инвестиционного подразделения.