НБУ согласился рефинансировать банки для поставок лекарств

Национальный банк Украины согласился рефинансировать банки, которые на льготной основе кредитуют поставки лекарств и медицинских аппаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Вчера Национальный банк публично сообщил, что для тех банков, которые будут обращаться за рефинансированием для выдачи кредитов владельцам аптечных сетей, компаниям, занимающимся оптовыми поставками лекарств, чтобы им предоставить кредиты на льготной основе и за счет рефинансирования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.