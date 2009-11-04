В Великобритании индекс активности промпроизводства достиг 53,7 п.п.
10:53, 04 ноября 2009Финансы
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Великобритания. Индекс активности промышленного производства вырос с 49,9 до 53,7 пункта.
Макропоказатели Великобритании выглядят слабо на фоне других европейских стран, но английские бизнесмены более оптимистично смотрят в будущее. Для этого индекса 50 пунктов является рубиконом, который отделяет кризис от нормального состояния экономики.
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