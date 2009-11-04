ЕБРР: Украина пострадала от кризиса больше других стран

Украина возглавила список наиболее пострадавших от кризиса стран региона. Главной причиной ухудшения экономики является падение спроса на украинские металл и удобрения, сообщает Немецкая волна.

Среди стран Восточной Европы и Центральной Азии Украина больше всего пострадала от глобального финансового кризиса, по данным годового отчета Европейского банка реконструкции и развития относительно состояния экономик стран пост-коммунистических государств Восточной Европы, России и Центральной Азии.

По данным ЕБРР, глубину кризиса в Украине обусловило несколько факторов. Кроме глобального финансового кризиса, это - падение спроса на ее продукцию за рубежом, падение международных цен на сталь и химические удобрения - главные статьи украинского экспорта, а также рост цен на импортированный газ. Прямые инвестиции в украинскую экономику сократились впервые за 10 лет.

Стабильного роста украинской экономики можно достичь только через глубокие структурные и институционные реформы, возможно, в контексте последующего сближения с ЕС, отмечается в отчете ЕБРР.

ЕБРР считает, что одним из самых главных заданий Киева является стабилизация финансового сектора, чтобы банки могли возобновить кредитование сектора недвижимости, который в Украине испытал наибольший удар из всех стран деятельности ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в экономику Украины. По данным на 1 октября 2009 г., банк взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 4,5 млрд евро в рамках 189 проектов.