Убытки UBS AG снизились на 69% - до 2,32 млрд евро

Швейцария. Чистые убытки банка UBS AG за 9 месяцев 2009г. снизились на 69% и составили 3,49 млрд швейцарских франков (2,32 млрд евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 11,28 млрд швейцарских франков (7,48 млрд евро).

Швейцарский банк UBS AG очень сильно пострадал от мирового финансового кризиса, поэтому снижение его убытков - успех финансового учреждения.