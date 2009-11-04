В США на счетах 500 крупнейших компаний скопилось 994 млрд долл.

США. За первое полугодие 2009 года 500 крупнейших по объему активов нефинансовых компаний скопили 994 млрд долл. на своих расчетных счетах, что является 40-летним максимумом.

Американские компании боятся инвестировать и поэтому выжидают. Но эта пауза не может быть вечной и тогда придет другая проблема - поиск эффективных объектов. Не случится ли так, что он породит новый «бум», а затем новые проблемы для ликвидации этого бума.