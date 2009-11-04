Минфин понизил ставки размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины резко - в среднем на 10 процентных пункта - понизило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, сообщает Finance.

Как говорится в сообщении Минфина в среду, по 6-месячным ОВГЗ установленный уровень доходности составил 19% годовых, 10-месячным - 19,5% годовых, 3-летним - 20% годовых, тогда как неделю назад Минфин продавал облигации и под 29,5% годовых.

В то же время предложенные покупателями ставки доходности достигали 29,5-30% годовых. В результате Минфин удовлетворил лишь три заявки из 16 поданных и привлек всего 2,77 млн грн по сравнению с 1,25 млрд грн неделей ранее.

В то же время в связи с завершением пиковых погашений ОВГЗ объем спроса также резко снизился и составил всего 71,9 млн грн.

Как сообщалось, Минфин на первичных аукционах 27 октября повысил максимальную ставку доходности по ОВГЗ до 29,5% годовых. В целом средневзвешенная доходность размещенных 27 октября ОВГЗ составила 27,7% годовых при средневзвешенном сроке обращения 13,2 месяца, тогда как неделей ранее эти показатели составляли соответственно 25,24% годовых и 12,3 месяца, еще неделей ранее - 22,67% годовых и 7,4 месяца.

По мнению и.о. министра финансов Игоря Уманского, рост ставки размещения ОВГЗ был вызван пиковыми выплатами и недобросовестным желанием участников рынка сыграть на этом. Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем ставки повышаться не будут.

В то же время аналитики отмечают, что в результате последних нескольких аукционов правительство создало очередной пиковый период погашения, приходящийся на апрель 2010 года, когда Минфину будет необходимо погасить ОВГЗ на 2,5 млрд грн в течение 14 дней.

Госбюджет предусматривает продажу ОВГЗ в текущем году на 26 млрд грн (без учета выпуска гособлигаций в рамках схем капитализации государственных и других коммерческих банков). С начала года Минфин получил от их размещения 16,19 млрд грн.