Чистая прибыль Westpac Banking Corp упала на 10%

Австралия. Чистая прибыль банка Westpac Banking Corp, (второго крупнейшего кредитного банка Австралии) за 6 месяцев, завершившихся 30 сентября с.г., упала на 10% - до 2,33 млрд. австралийских долларов ($ 2,1 млрд.), по сравнению с $2,61 млрд. годом ранее.

Экономика Австралии одна из первых вышла из кризиса. Но за это пришлось заплатить банковской системе. Во многом снижение прибыли австралийских банков произошло за счет перераспределения средств между сегментами рынка на государственном уровне.