Межбанк: Торги по доллару открылись ростом 8,21/8,25 грн./долл.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,2150/8,2510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту на ТОМ’е поднялись – 0,2802/0,2815, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1225/12,1780.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,4755/1,4757 (вторник - 1,4753/1,4755).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Сегодня в России празднуют День народного единства, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только валютированием ТОМ.