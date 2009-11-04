Межбанк: Торги по доллару открылись ростом 8,21/8,25 грн./долл.
11:50, 04 ноября 2009Финансы
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По евро тоже - 12,12/12,17 грн./евро
На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,2150/8,2510 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту на ТОМ’е поднялись – 0,2802/0,2815, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1225/12,1780.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,4755/1,4757 (вторник - 1,4753/1,4755).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
Сегодня в России празднуют День народного единства, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только валютированием ТОМ.
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