Гостаможслужба поддержит добросовестных предпринимателей

Государственная таможенная служба Украины создала диспетчерский центр по работе с предприятиями–резидентами, внесенными, согласно приказу Гостаможслужбы от 10 августа 2009 г. №736, в Реестр предприятий, к товарам и транспортным средствам которых установлен упрощенный порядок применения процедур таможенных контроля и оформления, в так называемые «белый» и «зеленый» списки.

Об этом сказано в приказе Гостаможслужбы №1033 от 29 октября 2009 г., размещенном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, с 3 ноября т.г. таможенники ввели в эксплуатацию программно-информационный комплекс по формированию Реестра предприятий, к товарам и транспортным средствам которых установлен упрощенный порядок таможенных контроля и оформления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, диспетчерский центр будет заниматься приемом телефонных сообщений от предприятий-резидентов, в случае, если возникнут сложности при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления их грузов.

Должностные лица диспетчерского центра обязаны принять меры для решения проблемных вопросов в течение 3–4 часов со времени поступления сигнала и отследить их результат.

Режим работы диспетчерского центра установлен в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону 247-27-88. Вне рабочего времени прием обращений от предприятий осуществляется оперативным дежурным Гостаможслужбы по телефону 489-02-12 с последующей передачей информации в диспетчерский центр.