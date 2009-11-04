Межбанк: к 12:00 котировки выросли – до 8,26/8,28 грн./долл.
По евро тоже - 12,19/12,21 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2150/8,2510, к 12:00 цены выросли – 8,2650/8,2850 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в России празднуют День народного единства, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только валютированием ТОМ. Так, торги по российскому рублю на ТОМ’е стартовали котировками 0,2802/0,2815.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4755/1,4757, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1225/12,1780, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1905/12,2190.