«Гриппозный» миллиард повысит температуру на финансовом рынке Украины

3 ноября Верховная Рада поддержала кабминовский законопроект №5301 о выделении еще 1 млрд. грн. средств на борьбу с гриппом. Как известно, Правительство своим постановлением 30 октября уже выделило на борьбу с эпидемией 500 млн. грн. из резервного фонда госбюджета, но сочло эти средства недостаточными и обратилось к парламентариям с просьбой помочь в увеличении финансирования противоэпидемических мероприятий. То, что эпидемия гриппа в Украине есть, сомнений не вызывает ни у кого, другое дело, что статистические данные по количеству инфицированных свидетельствуют - она отнюдь не так страшна, как ее пытаются преподнести украинцам. В прошлые годы количество заболевших гриппом в ноябре-декабре было отнюдь не меньшим, а иногда и большим, но такой паники, как в этот раз, тогда не возникало. Что же касается того, что в этом году в Украину пришел не какой-нибудь, а «ужасный калифорнийский» грипп, то по последним данным, лабораторно A/H1N1 был подтвержден лишь у 14 украинцев, что никак не дотягивает до эпидемии. При этом «гриппозные» деньги, оказавшись в обороте, вполне могут инфицировать и без того больной финансовый рынок Украины.

Чтобы взять, нужно сначала положить

Один миллиард гривень на борьбу с гриппом решено взять из резервного фонда госбюджета. Согласно законопроекту, они будут направлены на приобретение лекарств и медпрепаратов, приобретение медоборудования, в частности, аппаратов для искусственной вентиляции легких. Но понятно, что для того, чтобы взять деньги из резервного фонда, их туда сначала надо положить, так как в самом фонде по состоянию на 2 ноября было лишь 152 млн. 965 тыс. грн. Такая сумма осталась в нем после того, как Кабмин своим постановлением от 30 октября уже выделил на противоэпидемические мероприятия 0,5 млрд. грн. Откуда возьмется 1 млрд. грн. в резервном фонде, в пояснительной записке к законопроекту нет ни слова. Вместе с тем, сразу же после принятия законопроекта Парламентом, Юлия Тимошенко выразила надежду, что Нацбанк уже 4 ноября предоставит требуемую сумму. «Надеюсь, что, учитывая достаточно экстренную ситуацию, Президент завтра этот закон подпишет, и Национальный банк завтра же его и профинансирует», - сказала Ю.Тимошенко 3 ноября. Как известно, Кабмин уже неоднократно затыкал дыры в бюджете с помощью прибыли НБУ. В этой связи логично предположить, что и в данном случае Правительство пойдет по этому пути.

Но у НБУ денег нет, за весь 2009 год прибыль Нацбанка вряд ли превысит 800 млн. грн. В конце октября Национальный банк проинформировал Кабинет министров Украины о том, что он не в состоянии выделить 9,8 млрд. грн. для подготовки Евро-2012, за счет превышения своих доходов над расходами. При этом, исходя из выводов Главного научно-экспертного управления ВР (ГНЭУ), которые прилагаются к законопроекту №5301, понятно, что Правительство хочет получить 1 млрд. грн. на противодействие эпидемии именно из этих 9,8 млрд. грн., уменьшив таким образом сумму, предусмотренную в Госбюджете-2009 на подготовку к Евро-2012, до 8,8 млрд. грн.

В выводах ГНЭУ отмечается необходимость дополнить законопроект №5301 информацией относительно последствий уменьшения финансирования по специальному фонду бюджетной программы подготовки к Евро-2012. Среди объектов, на которых может отразиться уменьшение финансирования, эксперты ГНЭУ приводят строительство и реконструкцию сети автомобильных дорог Украины, в том числе строительство и реконструкцию мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве). Кроме того, они упоминают о строительстве метрополитена в Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове. Глава ГНЭУ ВР отказал УНИАН в комментариях относительно нынешнего состояния финансирования перечисленных объектов, отметив, что все, что он хотел сказать, уже сказано в выводах к законопроекту №5301. Вот такие дела – ради победы над калифорнийским гриппом, настоящая эпидемия которого может вообще обойти Украину стороной, уже сегодня готовы отказаться от строительства мостов и метрополитенов. Конечно, на эти цели "живых" денег еще нет, тем не менее, их уже перераспределяют.

НБУ не будет включать станок

Но если НБУ не готов был финансировать подготовку к Евро-2012, то может быть у него найдутся средства на борьбу с гриппом, все таки денег требуется несопоставимо меньше. Как отметил в комментарии УНИАН директор Департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей Круглик, ранее Нацбанк направил Кабмину телеграмму о том, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации НБУ готов оказать поддержку национальным производителям медицинских препаратов и оборудования. «Мы готовы содействовать предоставлению национальным производителям лекарств кредитов для увеличения объемов их производства. Конструктивная позиция коммерческих банков по предоставлению соответствующих кредитов будет поддержана Национальным банком, который рассмотрит возможность их рефинансирования», - сказал С.Круглик и добавил: «Но выше головы прыгнуть невозможно». Что касается вопроса финансирования наполнения резервного фонда за счет прибыли НБУ, то он, по словам представителя НБУ, будет решаться после подписания законопроекта №5301 Президентом Украины. «Если этот законопроект будет подписан», - подытожил С.Круглик.

В свою очередь, осведомленный источник, близкий к НБУ, в комментарии УНИАН отметил, что Нацбанк не проводил и не будет проводить в этом году чистой эмиссии гривни. «Единственное, что может в данном случае предпринять НБУ – это рефинансировать те банки, которые будут предоставлять кредиты на реализацию программ по борьбе с эпидемией гриппа. Вместе с тем следует учитывать, что объем рефинансирования банков не должен превышать тех границ, которые установлены для НБУ договором, подписанным между МВФ и Кабмином Украины. Если объемы рефинансирования будут превышены, то Украина не получит очередного транша от МВФ», - отметил собеседник агентства.

Таким образом, получить 1 млрд. грн. наличными на борьбу с гриппом Кабмину будет крайне трудно.

Пусть и не прямая, но все равно эмиссия

В комментарии УНИАН кандидат экономических наук Александр Охрименко отметил, что любые инструменты, которые НБУ задействует для финансирования правительственных законопроектов по подготовке к Евро-2012 и по борьбе с гриппом, так или иначе, окажутся эмиссионными. «Неважно, какие это будут инструменты, они все равно возвращаются к эмиссии гривни», - сказал он. Результатом таких действий, по мнению эксперта, может стать очередное падение гривни и инфляция.

Вместе с тем, по мнению А.Охрименко, эмиссию в 1 млрд. грн. украинский финансовый рынок может просто не заметить. «Все таки мы до такой степени раскачали наш финансовый рынок, что 1 млрд. грн., что составляет всего около 120 млн. долл., уже не является для него большой суммой», - добавил эксперт.

Подытоживая, он отметил, что в какой то степени запрошенный Кабмином миллиард гривень сыграет позитивную роль в улучшении работы отечественного Минздрава. «Конечно, через год Контрольно-ревизионное управление будет нам рассказывать о том, куда этот миллиард делся, о том, что часть денег ушла в неизвестном направлении, а только часть попала по назначению. Но нашей медицине, которая страдает от хронического недофинансирования, сегодня не хватает элементарных вещей, так что та искусственная паника, которая создана вокруг эпидемии гриппа – это шанс для наших медиков вырвать хоть какое-то дополнительное финансирование», - сказал А.Охрименко.

Уже под конец среды начали появляться упорные мессиджи о том, что "заморачиваться" с законом о миллиарде вряд ли будет необходимость, т.к., скорее всего, Президент его ветирует. Ведь как ни крути, к закону остаются вопросы. Во-первых, непонятно - что за "круглая" сумма и откуда она взялась, во-вторых, насколько нужно именно такое количество нулей после единицы, если "пожарное" финансирование в виде полумиллиарда гривень Кабмин уже выделил и они даже направлены в проблемные области, ну и наконец, достаточно туманно выглядят пути и цели, на которые могут быть направлены эти заоблачные, как для кризиса, средства. Практика "дать всего всем и побольше" никогда конкретным позитивом ни для кого не оборачивалась.

Не удается отделаться от впечатления, что закон принимался не для того, чтобы вступить в силу. "Размытыми" выглядят не только направления использования денег, но и их источники. А значит, вполне можно предположить, что еще на этапе разработки в проект закладывалась определенная доза абсурда, дабы сделать невозможным реальное введение его в действие. Логическая цепочка: "хороший" Кабмин срочно, чуть ли не в первый день эпидемии, выделяет деньги на борьбу с гриппом (500 млн. грн.), потом тот же Кабмин в авральном порядке подает законопроект в Раду с просьбой выделить еще денег (один миллиард грн.) на такое святое дело, Рада закон сходу принимает более чем конституционным большинством голосов. Закон передается на подпись Президенту, и тут - стоп. То, что такой "туманный" Закон безоговорочно будет подписан - это вряд ли. В лучшем случае, его вернут в Раду с поправками и предложениями Президента. И рассмотрение пойдет по второму кругу. Что можно также считать позитивом - по крайней мере, за это время на местах подготовят четкие планы расходования средств.

Обычные люди и медучреждения в "эпидемических" областях от такой заминки вряд ли пострадают, скорее всего, даже ее не почувствуют. А вот в центре рикошет может ударить очень больно и на очень высоком уровне. Ведь если Президент Виктор Ющенко (он же - кандидат в Президенты) закон ветирует, то премьер-министр Юлия Тимошенко (она же - также кандидат в Президенты) получает просто таки блестящий, долгоиграющий и с трудом опровергаемый повод для уничтожающей критики конкурента. И можно быть уверенным - любые попытки разъяснить электорату целесообразность ветирования будут глохнуть в шуме умело посеянной паники и шумихе заявлений.

Нагнетание паники в связи с эпидемии гриппа в Украине заставляет задуматься над тем, кому это может быть выгодно. Казалось бы, в условиях стихийных бедствий, техногенных катастроф или тех же эпидемий, руководство страны должно стараться успокоить своих граждан, убедить их в том, что ситуация под контролем. В конце концов, даже умолчать об истинных масштабах катаклизма. Ведь известно, что паника худший помощник в борьбе с серьезной угрозой. У нас же все наоборот – украинцев запугали калифорнийским гриппом дальше некуда, при этом реальные факты пока говорят лишь об обычной сезонной эпидемии. Такая психологическая аномалия может говорить о том, что на самом деле Правительство не боится эпидемии A/H1N1 и полностью уверено в том, что сможет с ней справиться. Искусственно раздувая проблему, власти работают в первую очередь на свой имидж – когда опасность минует, можно будет смело объявить себя спасителем отечества от вселенского мора.

P.S. Ну что же, будем надеяться, что финансовый рынок Украины за время кризиса выработал у себя достаточно мощный иммунитет и спокойно переварит мелкую инфекцию в виде 1 млрд. грн. Того же пожелаем и самим себе, ведь это далеко не последний раз, когда нас пугают всевозможными «бациллами» животного происхождения – сначала коровье бешенство, потом птичий грипп, теперь вот свиной. Можно не сомневаться, что и в следующем году появится что-нибудь новенькое из этой оперы, только вот выборов уже не будет и некому будет создавать ажиотаж и наряжать всю страну в намордники.

Антон Лосев (УНИАН)