Межбанк: доллар снова вырос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2150/8,2510, к 12:00 цены выросли до 8,2650/8,2850. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 8,2435/8,2665 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в связи с празднованием в России Дня народного единства торги по российской валюте не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4705/1,4775. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1225/12,1780, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1905/12,2190. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 12,1540/12,1985.