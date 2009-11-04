Госбюджет перевыполнен по доходам

В январе-октябре 2009 года мобилизовано доходов в общий и специальный фонды Государственного бюджета на сумму 147 млрд. 871,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 100,9% плана января-октября 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. в общий фонд Госбюджета мобилизовано 120 млрд. 907,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), или 99,5% к ежемесячной росписи доходов общего фонда Госбюджета, в специальный фонд мобилизовано 26 млрд. 964 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 107,2% к ежемесячной росписи доходов спецфонда Госбюджета.

Также сообщается, что в октябре 2009 года в общий и специальный фонды Госбюджета мобилизовано 15 млрд. 909,7 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), в т.ч. в общий фонд мобилизовано 13 млрд. 491,3 млн. грн.

Также сообщается, что в январе-октябре т.г. органами Госказначейства возмещено из бюджета 31 млрд. 001,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость.