Результаты целевого аукциона НБУ 30 октября
18:41, 04 ноября 2009Финансы
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Продано 987 тыс. швейц. франков 5 банкам
Національний банк України 30 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.
Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 987 тис. швейц. франків 5 наступним банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
Всім банкам, що брали участь у цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.95 грн. за 1 швейц. франк.
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