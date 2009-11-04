Результаты целевого аукциона НБУ 30 октября

Національний банк України 30 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 987 тис. швейц. франків 5 наступним банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь у цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.95 грн. за 1 швейц. франк.