Результаты целевого аукциона НБУ 4 ноября

Національний банк України 4 листопада 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 18 041 тис. доларів США наступним 64 банкам: АБ "БРР", АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФІНБАНК", м.ОДЕСА, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "Дельта Банк", АТ "ІМЕКСБАНК", АТ "КомІнвестБанк", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", ВАТ "АКЦ.-КОМ.БАНК "КАПІТАЛ" м.Донецьк, ВАТ "БАНК "ДЕМАРК", м.Чернігів, ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"у м.КИЄВІ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"АКТИВ-БАНК"м.КИЇВ, ЗАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ" У м.КИЄВІ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ АКБ "Львів", ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, СБЕРБАНК РОСІЇ, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ, ТОВ УКБ "КАМБІО" У м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8.1 грн. за 1 долар США.