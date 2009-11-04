СГ «ТАС» намерена увеличить уставный капитал

Страховая группа «ТАС» намерена увеличить уставный капитал на 120 млн. грн. – до 136,2 млн.грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала планируется провести путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости и их закрытого (частного) размещения.

В сообщении указывается, что вопрос увеличения уставного капитал планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров страховщика 10 ноября т.г.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и около 340 центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи ЗАО «Страховая группа «ТАС» составили 119,5 млн. грн., страховые выплаты – 60 млн. грн.,

На середину октября 2009 года «Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» (г. Никосия, Кипр) владела 99,7222% (1077 акций) акций ЗАО «Страховая группа «ТАС» (Киев).

Конечным владельцем СГ «ТАС» является Сергей ТИГИПКО.