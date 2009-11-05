Украине для сотрудничества с МВФ необходим консенсус властей

Основной проблемой на пути успешной реализации экономической программы в рамках сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на сегодняшний день является отсутствие консенсуса в украинской власти.

Об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ интервью IMF Survey online, опубликованном на официальном сайте МВФ.

«Чтобы любая экономическая программа была успешной, должен быть минимальный уровень консенсуса», – отметила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она подчеркнула, что в начале сотрудничества МВФ с Украиной присутствовал широкий консенсус относительно антикризисной программы, сформированный всеми ветвями украинской власти, обществом и оппозицией. «Но давление политических событий означает, что консенсуса сегодня намного тяжелее достигнуть. Без этого прогресс остановится, восстановление может быть подвергнуто риску и люди могут потерять веру в способность властей улучшить экономику», – считает Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась Киев. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 года, подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.