Мадридский клуб обсудит пути выхода из кризиса

Члены так называемого Мадридского клуба - бывшие государственные деятели из разных стран мира, которые собираются на ежегодную конференцию в испанской столице 12-13 ноября, обсудят проблемы выхода из экономического кризиса, говорится в коммюнике, распространенном в среду организаторами конференции, сообщает РИА Новости..

"Более сотни политических лидеров и экспертов самого высокого уровня примут участие в конференции "Политические масштабы мирового экономического кризиса: национальные интересы, стабильность и глобальное управление", в ходе которой будут рассмотрены воздействие, вызовы и возможности, с которыми сталкивается международное сообщество в условиях нынешнего мирового экономического кризиса", - говорится в коммюнике.

Среди заявленных участников встречи, в частности, экс-президенты Чили - Риккардо Лагос (Ricardo Lagos), Ирландии - Мэри Робинсон (Mary Robinson), Перу - Алехандро Толедо (Alejandro Toledo), Мексики - Висенте Фокс (Vicente Fox), Боливии - Хорхе Кирога (Jorge Quiroga), Шри-Ланки - Чандрика Кумаратунга (Chandrika Kumaratunga), бывшие премьер-министры Новой Зеландии - Джерри Мэри Шипли (Jerry Mary Shipley), Ямайки - Персивал Н.Дж. Паттерсон (Percival N.J. Patterson), Нидерландов - Вим Кок (Wim Kok), Италии - Романо Проди (Romano Prodi), Португалии - Антониу Гутерреш (Antonio Guterres), бывший генсек ООН Кофи Аннан (Kofi Annan), председатель Европарламента Ежи Бузек (Jerzy Buzek).

Мадридский клуб был создан в 2002 году. Как говорится в уставе, его цель - "поддерживать и оказывать консультационную помощь странам, находящимся в процессе перехода к демократии". Одним из основателей клуба был бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Членами клуба являются более 70 бывших глав государств и правительств более 50 стран. Его председатель - бывший президент Чили Рикардо Лагос, а заместитель председателя - Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии.