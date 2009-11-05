ФРС США сохранила процентные ставки на прежнем уровне

ФРС не внесла изменений в политику низких процентных ставок. По итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США экономисты оставили диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменения между 0% и 0,25%. Ставка дисконтирования осталась на уровне 0,5%, сообщает k2kapital.

Решение было принято единогласно – все 10 членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС проголосовали за сохранение ставок.

В своем заявлении экономисты ФРС отметили, что экономическая активность продолжила восстанавливаться, но, тем не менее, она будет находиться на низком уровне в течение еще какого-то времени.

Эксперты также отметили небольшой рост активности на рынке жилья.

Ситуация с товарно-материальными запасами американских компаний продолжает улучшаться.

Между тем, ситуация в секторе потребительских расходов далека от идеальной. Рост расходов сдерживаются продолжающимся сокращением числа рабочих мест, а также жесткими условиями кредитования.

Помимо этого, компании продолжают сокращать фиксированные капиталовложения.

ФРС также, что инфляция останется низкой еще какое-то время и не будет представлять угрозы экономике США. В связи с этим ФРС выразила уверенность в том, что процентные ставки останутся низкими в течение длительного периода времени.

В заявлении также отмечается, что ФРС постепенно замедлит темпы приобретений агентских и ипотечных ценных бумаг.