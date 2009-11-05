Цена на золото достигла новой рекордной отметки

Цена на золото в среду 4 ноября достигла новой рекордной отметки на фоне снижения курса американского доллара, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали до $1087,30 за тройскую унцию. После завершения регулярных торгов ФРС объявила о сохранении процентных ставок на прежнем уровне, и рост стоимости золота продолжился. Унция желтого металла подорожала до $1092,1.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,3% на отметке $17,405 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины вырос на 1% до $1369,30 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 0,3% на отметке $328,80 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 1,3% на отметке $2,993 за фунт.