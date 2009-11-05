МВФ предупреждает Украину о возможном сокращении помощи

Международный валютный фонд выступил с предупреждением о возможном сокращении финансовой помощи Украине, экономика которой самым серьезным образом пострадала от рецессии, заявив, что эта страна уходит в сторону "с правильного пути", принимая популистские решения об увеличении зарплат и пенсий. Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на The Financial Times.

Эти предупреждения прозвучали после того, как украинский Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал 30 октября указ о таких увеличениях, проигнорировав предостережения МВФ и своего премьер-министра и главной соперницы Юлии ТИМОШЕНКО. Причиной такого противостояния стало соперничество политических руководителей Украины, которое существенно усилилось накануне предстоящих в январе президентских выборов.

Как пишет издание, глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил "глубочайшую обеспокоенность" решением В.ЮЩЕНКО подписать этот указ. Без малого 11 миллиардов долларов, полученные с началом мирового кризиса Киевом от МВФ, помогли Украине остаться на плаву в финансовом плане. А теперь фонд думает, выделять ли в ноябре очередной транш на 3,8 миллиарда долларов. Эти средства крайне важны для сохранения стабильности в Украине в предстоящие месяцы, однако Д.СТРОСС-КАН заявляет, что сначала страна должна отменить решение о 20-процентном увеличении зарплат и пенсий.

В связи с 18-процентным сокращением ВВП в этом году финансовая ситуация в Украине оказалась на краю пропасти. Выделение средств на зарплаты и пенсии обойдется в 10 миллиардов долларов дополнительных ассигнований, а правительственные чиновники говорят, что таких денег в казне просто нет.

Ю.ТИМОШЕНКО осудила В.ЮЩЕНКО и прочих, поддержавших такое повышение кандидатов в президенты (в их числе был и Виктор ЯНУКОВИЧ), заявив, что это сделано для расшатывания ее правительства. По словам сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, ее оппоненты надеются сорвать планы содействия МВФ и еще глубже ввергнуть Украину в кризис, помешав тем самым реализации ее президентских амбиций.

Противники Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют Международный валютный фонд в том, что он слишком мягко относится к ее правительству в вопросе выделения средств помощи, несмотря на его весьма невыразительные действия в проведении реформ.

Усиливаются опасения в том, что такое ожесточенное соперничество может привести Украину к финансовому краху накануне выборов. А между тем, в этой стране 40 процентов доли рынка принадлежит европейским банкам, и Запад ведет здесь активную борьбу за влияние с Россией, отмечает The Financial Times.