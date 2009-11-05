Прибыль банка Societe Generale в 3 кв. выросла более чем вдвое
10:33, 05 ноября 2009Финансы
1
Франция. Чистая прибыль Societe Generale (второй по капитализации банк Франции) в третьем квартале выросла более чем в 2 раза и составила 426 млн. евро.
Столь существенный рост прибыли во многом объясняется завершением процесса списания убытков банка по проблемным кредитам. Банки очистились от «балласта, теперь они могут наверстать упущенное.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter