Прибыль банка Societe Generale в 3 кв. выросла более чем вдвое

Франция. Чистая прибыль Societe Generale (второй по капитализации банк Франции) в третьем квартале выросла более чем в 2 раза и составила 426 млн. евро.

Столь существенный рост прибыли во многом объясняется завершением процесса списания убытков банка по проблемным кредитам. Банки очистились от «балласта, теперь они могут наверстать упущенное.