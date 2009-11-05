Межбанк: торги по доллару открылись ростом 8,25/8,27 грн./долл.
11:10, 05 ноября 2009Финансы
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По евро тоже - 12,23/12,27 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,2515/8,2765 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2831/0,2840, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,2325/12,2715. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4822/1,4824 (среда – 1,4755/1,4757).
В понедельник Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,1000.
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